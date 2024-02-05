محافظة الجيزة تشن حملة لضبط مركبات "توك توك" تعيق حركة المواطنين

شنت محافظة الجيزة، حملة مكبرة ة بحي امبابة لضبط مركبات التوك توك التي تعيق حركة المواطنين وتسير عكس الاتجاه.

واعلنت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها قامت برفع كافة التعديات والإشغالات من الطرق وقامت بتنظيم الحركة المرورية للطريق ، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشاكر يونس سكرتير عام المحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة تمت الحمله بعدد من الشوارع منها" شارع العامل الأول ومحمد حجازي " والتي اسفرت عن ضبط عدداً من مركبات التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجاء ذلك بمتابع واشرا المهند أشرف بكر رئي ح إمبابة ومجموعة العمل المرافقة .