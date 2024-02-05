الدكتور أحمد عبد المولى نائباً لرئيس جامعة أسيوط

تلقى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وأعضاء المجتمع الجامعي؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب الدكتور محمود عبد العليم، خلال الزيارة عن خالص أمنياته؛ بدوام التوفيق والنجاح في تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب، ومواصلة الجهود لمزيد من التطوير لما فيه صالح الطلاب، والعملية التعليمية.

كما وجه الدكتور أحمد عبد المولى تحيه إعزاز وتقدير بالثقه الغاليه للقيادة السياسية الحكيمه، مقدما الشكر والتقدير للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعه أسيوط، وجميع أعضاء المجتمع الجامعي.

