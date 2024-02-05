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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الدكتور أحمد عبد المولى نائباً لرئيس جامعة أسيوط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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تلقى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وأعضاء المجتمع الجامعي؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.

   وأعرب الدكتور محمود عبد العليم، خلال الزيارة عن خالص أمنياته؛ بدوام التوفيق والنجاح في تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب، ومواصلة الجهود لمزيد من التطوير لما فيه صالح الطلاب، والعملية التعليمية.

  كما وجه الدكتور أحمد عبد المولى تحيه إعزاز وتقدير بالثقه الغاليه للقيادة السياسية الحكيمه، مقدما الشكر والتقدير للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعه أسيوط، وجميع أعضاء المجتمع الجامعي.
 

التعليم والطلاب الدكتور محمود القرار الجمهوري خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة