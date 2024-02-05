ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هاني برزي: مجلس الزمالك يواجه تحديات كبيرة

هاني برزي
هاني برزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك، أن أعضاء مجلس الإدارة يعلمون جيداً بحجم التحديات التي يواجهونها منذ بداية تسلم المجلس لإدارة النادي.

أضاف برزي في تصريحات صحفية، كان يهمنا في المقام الأول حل المشاكل المادية، ووضع الزمالك حاليا بعد 100 يوم أفضل من الفترات السابقة، ولم نحقق كل شئ وطموحاتنا كبيرة، كما أن الزمالك يستحق مكانه أفضل، وسنبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف هاني برزي :" بذلنا مجهود كبير جداً وانتقينا مجموعة ممتازة من اللاعبين في كافة الألعاب المختلفة، وأرحب بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي في القاهرة ونادي الزمالك ومجلس الإدارة والجماهير يعقدون أمالاً كبيرة عليه والإدارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق طلباته.

 

هاني برزي الزمالك أيمن مصطفى جوزيه جوميز