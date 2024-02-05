هاني برزي: مجلس الزمالك يواجه تحديات كبيرة

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك، أن أعضاء مجلس الإدارة يعلمون جيداً بحجم التحديات التي يواجهونها منذ بداية تسلم المجلس لإدارة النادي.

أضاف برزي في تصريحات صحفية، كان يهمنا في المقام الأول حل المشاكل المادية، ووضع الزمالك حاليا بعد 100 يوم أفضل من الفترات السابقة، ولم نحقق كل شئ وطموحاتنا كبيرة، كما أن الزمالك يستحق مكانه أفضل، وسنبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف هاني برزي :" بذلنا مجهود كبير جداً وانتقينا مجموعة ممتازة من اللاعبين في كافة الألعاب المختلفة، وأرحب بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي في القاهرة ونادي الزمالك ومجلس الإدارة والجماهير يعقدون أمالاً كبيرة عليه والإدارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق طلباته.