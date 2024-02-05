إيطاليا تؤكد دعمها جهود مصر والدول العربية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن دعم بلاده القوي لمصر وقطر وباقي الدول العربية في جهودهم لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد تاياني أيضًا دعم إيطاليا لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتقديم الدعم للمدنيين في غزة.

وفي تصريحاته خلال فعاليات منتدى "حوارات المتوسط" في العاصمة الإيطالية روما، أشاد تاياني بوصول أطفال فلسطينيين وأقاربهم لتلقي العلاج في إيطاليا عبر سفينة (فولكانو) التي عملت كمستشفى عائم في ميناء العريش بشمال سيناء. كما أشاد بجهود الحكومة الإيطالية في تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وأقاربهم.

سبق أن أعلنت إيطاليا عن قرارها استقبال 100 طفل من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها على دفعات متعددة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأوضح أنه في حال تعرضت إيطاليا لأي هجوم من جانب الحوثيين، فسيتم الرد عليه، وذلك ردًا على تهديدات الحوثيين بمهاجمة إيطاليا في حال مشاركتها في الضربات ضد اليمن.

وأضاف تاياني أن إيطاليا تدافع عن حرية حركة التجارة ولا تهاجم أحدًا، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم رغبتهم في تعرض بلادهم لأي هجوم.