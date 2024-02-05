سكرتير عام البحيرة يشهد المنتدى الترويجي الأول بالمجمع الصناعي بحوش عيسي

شهد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، المنتدى الترويجي الأول بالمحافظة، الذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمجمع الصناعي بحوش عيسي تحت شعار “المجمع الصناعي بحوش عيسي.. محور تنموي جديد بالبحيرة”، وذلك بحضور عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومشاركة واسعة من المستثمرين والشباب ورواد الأعمال وكافة المهتمين بالقطاع الصناعي بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام، أنّ تلك المنتديات تأتى في إطار التنسيق المتواصل بين محافظة البحيرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف خلق حوار مجتمعي مع كافة الفئات سواء المستثمرين أو شباب الخريجين، وكذا كافة المهتمين بالشأن الصناعي من أبناء البحيرة؛ لبحث تحديات الاستثمار الصناعي بالمحافظة وسبل تعزيز التنمية الصناعية، والتعريف بالمجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى والمزايا التي يوفرها لرواد الأعمال.

وخلال فعاليات المنتدي، قام فريق عمل من الهيئة بتعريف المستثمرين وشباب الأعمال وخريجي الجامعات بمزايا المجمع الصناعي، الذي طرحته الهيئة مؤخرًا والرد على استفسارات الشباب ورواد الأعمال من أبناء المحافظة، الراغبين في حجز وحدات صناعية بالمجمع والبدء في مشروعاتهم الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أنّ جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء كما يتم عمل صيانات دورية لخدمة المستثمر على أكمل وجه، كما يشمل المجمع منطقة خدمية للمستثمرين حيث يحتوى المجمع على بنك ومسجد ومبنى إداري ومعرض ومنفذ بيع.