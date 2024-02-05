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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تايلور سويفت تكشف عن ألبومها الجديد بجوائز "جرامي"

تايلور سويفت
تايلور سويفت
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كشفت النجمة تايلور سويفت، عن ألبومها الجديد خلال خطاب قبولها لجائزة "جرامي"، بعدما توجت بجائزة ألبوم العام.

وخلال تسلمها الجائزة، قالت سويفت: "أود أن أقول لكم هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية، شكرا جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيرا، أنا مذهولة". وأعلنت بعدها عن إطلاق ألبومها الجديد في يوم 19 أبريل القادم بعنوان "The Tortured Poets Department".

وحققت تايلور سويفت إنجاز تاريخي بعد فوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة بفضل ألبومها الأخير "Midnights"، وبذلك تصبح سويفت البالغة من العمر 34 عاما، هي النجمة الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون.

جرامي تايلور سويفت