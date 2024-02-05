بعد الاعتداء على منتج إذاعي.. الشرطة تستدعي الممثل جاكوب إيلوردي

استدعت الشرطة الأسترالية جاكوب إيلوردي، للتحقيق، بعد مزاعم بالاعتداء على منتج إذاعي، خلال استضافته بأحد البرامج الترفيهية.

ووفق صحيفة ديلي تليجراف الأسترالية، كان نجم فيلم "Priscilla" في أحد فنادق الضواحي الشرقية لسيدني عندما اقترب منه جوشوا فوكس، منتج برنامج "The Kyle & Jackie O Show" على إذاعة “KIIS FM”.

ووفقًا لرواية فوكس للموقف، فقد سأل إيلوردي عما إذا كان بإمكانه الحصول على بعض مياه الاستحمام الخاصة به لجاكي - في إشارة إلى مشهد في فيلم "Sultburn". وطلب إيلوردي من فوكس التوقف عن التصوير وحذف اللقطات، ومن ثم تصاعد الوضع. وأكمل فوكس: "أرفض ذلك لأنني أشعر بعدم الارتياح". قبل أن يدفعه إيلوردي إلى الحائط ويضع يده على حلقه.

ويعيش إيلوردي حاليًا فترة انتعاشة فنية بعدما نالا فيلميه الأخيرين "Priscilla" و"Saltburn" استحسان النقاد. تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Saltburn" في حفل توزيع جوائز “بافتا” السينمائية، بالإضافة إلى جائزة النجم الصاعد.