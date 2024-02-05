محمد يوسف عقبة فى طريق حسام حسن لقيادة المنتخب الوطني

أشعل اتحاد الكرة أزمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد أن استقر على تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب جديد ليخلف البرتغالى روى فيتوريا.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، قد قرر رحيل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في أعقاب الفشل الكبير للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بعدما ودع البطولة من دور الـ16.

واعلن اتحاد الكرة أن المدرب القادم لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا سيكون مدربا أجنبيا، على أن يستمر معه محمد يوسف في منصب المدرب العام، وتشكيل باقي الجهاز

وقال مصدر من داخل اتحاد الكرة، إن الاستقرار على تعيين محمد يوسف مدرباً عاماً للمنتخب، سيكون عقبة فى طريق تولي حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر قيادة المنتخب الوطني، وإن الاتحاد يبحث حاليا على مدرب اجنبي.

وأضاف أن هناك اكثر من مدرب تم طرحه لتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ومن بين هذه الاسماء، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، الذي تولي مسؤولية المنتخب خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مارس 2022.

وخاض منتخب الفراعنة 20 مباراة تحت قيادة كيروش فى العديد من البطولات المختلفة، حيث نجح فى تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل منتخب مصر معه في مباراتين، وتلقى الخسارة فى 5 مباريات، كما أنه قاد المنتخب للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة أمام السنغال، واحتلال المركز الرابع بكأس العرب، فيما لم ينجح في التأهل لمونديال قطر بعد الخسارة أمام السنغال.

وأوضح المصدر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات، من أبرز الاسماء التي يفاضل اتحاد الكرة فى توليها مسؤولية المنتخب، لكنه العقبة هي أن المدرب الفرنسي مرتبط حاليا بتعاقد، كما أنه ينتظره المشاركة بعد أشهر قليلة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتابع أن هناك العديد من الأسماء الأخرى، أبرزهم البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، والفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، والبوسني وحيد خليلوزيتش.

كما أكد أن فترة إشراف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، على منتخب مصر انتهت، لكن حتي الأن لم يتم إلغاء منصب المشرف على منتخب مصر كما أُشيع، ويتنظر مجلس ادارة الاتحاد الاجتماع القادم لمناقشة مستقبل هذا المنصب.

وتولى روي فيتوريا صاحب الـ53 عامًا تولى مهمة تدريب المنتخب المصري بدءًا من يوليو 2022 خلفًا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026، ليتولى المدرب البرتغالي، مسؤولية تدريب الفراعنة، لأكثر من عام ونصف بإجمالي 582 يومًا.

وقاد فيتوريا منتخب مصر في 18 مباراة، من بينها 10 لقاءات رسمية و8 مواجهات ودية، حقق الفراعنة الفوز في 12 مباراة، وتعادلوا في 5 منافسات، وخسروا مباراة واحدة، جاءت ضد تونس وديًا.

وودع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2024، من دور الـ16 بركلات الترجيح، بنتيجة "8-7"، ولم يحقق أي انتصار في منافسات البطولة، حيث تأهل من دور المجموعات بـ3 تعادلات؛ ليسجل روي فيتوريا فشلًا مع المنتخب المصري، في تحقيق أي انتصار، مكتفيًا بـ 4 تعادلات متتالية، في "الكان 2024".