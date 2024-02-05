استمرار فعاليات برنامج "حصن طفلك" بأوقاف الفيوم

عُقدت فعاليات برنامج "حصن طفلك" اليوم الإثنين، بأوقاف الفيوم، وذلك بتكليف من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

وقد أقيمت فعاليات برنامج “حصن طفلك” وسط إقبال كثيف من الأطفال والناشئة، وقد أشاد أولياء الأمور بالأنشطة الدينية والثقافية المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف إيمانًا منها بحق الأطفال في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على الأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع المرحلة العمرية، وتعتبر هذه الندوات بمثابة إشعاع علمي ومعرفي وثقافي للأطفال والناشئة.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبرامج التثقيفية للأطفال والناشئة، وإيمانًا منها بأهمية بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني، ومساهمة منها في وضع لبنةجديدة تهدف إلى الاهتمام بالأطفال وحقهم في الوعي والتثقيف.