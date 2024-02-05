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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لمدة 16 ساعة.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمركز إطسا بالفيوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان إعلامي لها اليوم الإثنين عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق بمركز إطسا لمدة 16 ساعة متواصلة، تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024 حتى الساعة 12 منتصف الليل بسبب أعمال الصيانة لخطوط ومحابس مياه الشرب، بجانب ربط المياه لخزان ورافع يادم غالب ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.

والمناطق المتأثرة هي "قلمشاة ,عزبة الجبل، قصر الباسل، تطون، الحجر، الغرق قبلى، الغرق بحرى ،منشأة عبدالمجيد، مساكن العوينات وتوابعهم.

وشدد شركة مياه الشرب على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وتشغيل الخدمة مرة أخرى، كما ستقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه الشرب النقية المتنقلة للأماكن المتأثرة وذلك بطلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125. 

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