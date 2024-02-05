تقرير: الذكاء الاصطناعي يُشكل مستقبل السفر والسياحة

سلط تقرير حديث صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) وMicrosoft الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاع السفر والسياحة، مما يشير إلى ضرورة الالتزام بمستقبل رقمي لاستمرار الصناعة.

وأكد المجلس العالمي، في بيان اليوم، على الأهمية الكبيرة للذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في هذا القطاع، موضحا: "يمكن لهذه التقنية المساعدة في وضع التوصيات الشخصية واستراتيجيات التسويق من خلال تحليل بيانات المسافر، وتحسين استراتيجيات التسعير من خلال التعديلات المستمرة وتقديم استجابات فورية وتفاعلات دقيقة عبر روبوتات الدردشة المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تمتد إلى التنبؤ بأنماط الطلب المستقبلية، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتوفير رؤى قيمة للحكومات وأصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة، يمكن أن تكون هذه المساهمة محورية في تعزيز الاستدامة من خلال الإدارة الفعالة للموارد من خلال مراقبة التأثيرات البيئية وتقليلها، مما يضمن وجود قطاع أكثر مسؤولية واستدامة.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "بينما نتنقل في مشهد السفر والسياحة المتطور باستمرار، يظهر الذكاء الاصطناعي كمحفز للتغيير الإيجابي، وتوضح القدرات التحويلية التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقدم تكنولوجي، بل هو أداة استراتيجية يمكنها تقييم تجربة العملاء، ودفع التحسينات المستدامة، وإنشاء نماذج تسعير في الوقت المناسب".

وعلى الرغم من الأمثلة المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في السفر والسياحة، يكشف التقرير أن هذا القطاع يتخلف عن الصناعات الأخرى التي تساعد المستهلك في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث يقول التقرير: إن طفرة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات في العام الماضي أصبحت الآن قوة ذات تأثير، ويجب على قطاع السفر والسياحة أن يتحرك الآن للاستفادة من تأثيره، ويجب ان يتم حث شركات السفر والسياحة على تبني الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية، والاستثمار بكثافة في المواهب لتعزيز التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي.