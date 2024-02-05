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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يتمسك بالتعاقد مع مدرب أجنبي ويفاوض باتشيكو لفسخ العقد بالتراضي

جايمي باتشيكو مدرب
جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز
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تسابق إدارة نادي بيراميدز الزمن للتوصل إلى اتفاق مع البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق للرحيل عن القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة بالتراضي، بعد تراجع نتائج الفريق السماوي في الفترة الماضية.

وودع فريق بيراميدز بطولة كأس الرابطة المحترفة، من ربع النهائي بالخسارة أمام المصري البورسعيدي ليفشل الفريق في التتويج بأول بطولة رغم غياب القطبين الأهلي والزمالك عن البطولة.

ودخل مسئولو بيراميدز في مفاوضات مع باتشيكو لفك الارتباط وفسخ العقد بالتراضي حتى لا تتكلف خزينة النادي مبلغ كبير بدفع الشرط الجزائي التي تقدر بحوالي 3 شهور من راتبه المقدر بـ65 ألف دولار.

وكشفت مصادر في نادي بيراميدز أنه عقب رحيل جايمي باتشيكو سيتولى محمود فتح الله المدرب العام، مهمة المدير الفني "مؤقتا" لحين الاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد.

وقال المصدر إن إدارة النادي ترفض فكرة التعاقد مع مدرب مصري خلفا للبرتغالي جايمي بتشيكو وتتمسك بالتعاقد مع مدير فني أجنبي وقبل عودة مسابقة الدوري منتصف شهر فبراير الجاري.

إدارة نادي بيراميدز البرتغالي جيمي باتشيكو بطولة كأس الرابطة المحترفة