رضا سليم يقود هجوم الأهلي أمام سموحة وديًا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سموحة الودية على استاد القاهرة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على خوض اللقاء الودي بتشكيلين مختلفين في كل شوط، لاختبار كل العناصر الموجودة في صفوف الفريق والوقوف على جاهزية جميع اللاعبين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، معتز محمد، أكرم توفيق.

خط الوسط: مصطفى أبو الخير، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، أنتوني موديست.