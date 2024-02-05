ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رضا سليم يقود هجوم الأهلي أمام سموحة وديًا

رضا سليم
رضا سليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سموحة الودية على استاد القاهرة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على خوض اللقاء الودي بتشكيلين مختلفين في كل شوط، لاختبار كل العناصر الموجودة في صفوف الفريق والوقوف على جاهزية جميع اللاعبين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، معتز محمد، أكرم توفيق.

خط الوسط: مصطفى أبو الخير، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، أنتوني موديست.

النادي الاهلي مواجهة سموحة الودية دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد الجزائري