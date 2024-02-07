طوارئ في الأهلي استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، حالة الطوارئ في تدريبات الفريق؛ استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أنها المواجهة الرسمية الأولى بعد فترة طويلة من التوقف عقب التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في السعودية.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء الذي يقام بالعاصمة الجزائرية والمؤجل من الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة التي يتصدرها الأهلي.

ويسعى الأهلي خلال مواجهة شباب بلوزداد لتحقيق الفوز خارج الديار ووضع قدما في ربع نهائي البطولة في حملة الدفاع عن اللقب، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني الذي لعب 4 مباريات بينما يمتلك ميدياما الغاني وشباب بلوزداد 4 نقاط لكل منهما.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق شباب بلوزداد على الصعيد المحلي والأفريقي في الفترة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائري قبل المواجهة المرتقبة خاصة أن شباب بلوزداد فرض التعادل على الأهلي في القاهرة خلال مباراة الذهاب ويمتلك لاعبين مميزين.

وتسافر بعثة الأهلي إلى الجزائر يوم 13 فبراير الجاري على متن طائرة خاصة بعدما أنهى مسئولو النادي كل الترتيبات لسفر البعثة بالتنسيق مع السفارة المصرية في الجزائر وتم الاتفاق على مقر إقامة البعثة وملاعب التدريب الخاصة بالفريق.

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تدريبيا قويا في الفترة الأخيرة عقب اكتمال صفوف الفريق وانتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة مع منتخب مصر وتونس في كأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن ينتظم المالي أليو ديانج في التدريبات خلال الساعات المقبلة بعد العودة من بلاده عقب خروج منتخب مالي من ربع نهائي “كان 2023” على أن ينضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد نهاية البطولة عقب صعود منتخب الأولاد إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وتأكد بشكل نهائي غياب الفلسطيني وسام أبو علي عن مباراة شباب بلوزداد بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية وتم وضع برنامج تأهيلي لتجهيز اللاعب لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة ليتأجل الظهور الرسمي الأول للوافد الجديد الذي تعاقد معه الأهلي في يناير الماضي.