ضبط مخبأين لداعش داخل مخيم الهول السوري

كشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عن ضبط مخبأين لتنظيم داعش الإرهابي أسفل خيام المحتجزين بمخيم الهول بالحسكة السورية.

ووفقا لبيان صادر عن شبكة الأخبار العسكرية، التابعة لـ"قسد"، فقد عثرت قوى الأمن الداخلي على مخبأين بمخيم الهول ضمن حملات التفتيش التابعة للعملية الأمنية "الإنسانية والأمن3" والتي تمر بيومها العاشر على التوالي.

وأطلقت "قسد" المرحلة الثالثة من العملية الأمنية "الإنسانية والأمن" بهدف تفكيك الخلايا الداخلية التابعة للتنظيم الإرهابى التى تنتظر هجوما محتملا، يخطط له "داعش" مستغلا انشغال "قسد" بزيادة التوترات بينها وبين المناطق الخاضعة تحت سيطرة تركيا، وزيادة التوترات بشأن ما تقوم به بعض الفصائل المسلحة تجاه القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ووفقا لآخر تحديث نشره التحالف الدولي، فإن عدد المحتجزين داخل المخيم انخفض ليصل إلى ٤٣.٤٤٦ نسمة، وأن نسبة من خرجوا حتى نهاية عام ٢٠٢٣ وصل إلى ٩٠٧٠ نسمة، وأنه خلال نفس العام تم إعادة ما يقرب من ألف عائلة إلى العراق، بينما خرج من مركز الجدعة العراقى للتأهيل أكثر من ألفى شخص، أُعيد توطينهم داخل مجتمعاتهم من جديد، إذ إن غالبية المحتجزين بالمخيم من أصحاب الجنسية السورية والعراقية إلى جانب عدة جنسيات أجنبية مثل روسيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وغيرها.