رمضان 2024.. محمد إمام يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "كوبرا"

يعود الفنان محمد إمام من جديد للمشاركة في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "كوبرا" الذي ينتمي إلى نوعية الـ 15 حلقة، بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات، ويواصل تصوير العمل ليكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني.

وكشف إمام عن بوستر العمل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، معلقًا: "مسلسل كوبرا رمضان 2024 إن شاء الله، من تأليف أحمد أبو زيد ومن إخراج أحمد شفيق".

البوستر الرسمي لمسلسل "كوبرا"

يذكر أن، غاب الفنان محمد إمام عن السباق الرمضاني لمدة 3 سنوات، بعد أن قدم مسلسل "النمر" في رمضان 2021 الذي حقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وحاز على ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت أحداث العمل تدور في إطار كوميدي أكشن.

والجدير بالذكر أن، شارك في مسلسل "النمر" كل من محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، وآخرين العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.