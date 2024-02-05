إسلام شكري رئيسا لقطاع الاستراتيجيات الرياضية بشركة استادات

قررت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي تعيين إسلام شكري لاعب منتخب مصر السابق، ونادي ليرس البلجيكي، رئاسة قطاع الاستراتيجيات الرياضية .

وعقد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادت الوطنية للاستثمار الرياضى، جلسة مع شكري اتفق خلالها الطرفان على أبرز الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكيفية تحقيقها سواء داخل مصر و خارجها .

وأعرب شكري عن سعادته بهذا الاختيار من مسؤولي شركة استادات بقيادة سيف الوزيري، مؤكداً أن هذا الاختيار يعد مسؤولية كبيرة.

وأوضح أنه سيسعى لبذل كل الجهد الممكن من أجل تحقيق أهداف شركة استادات الوطنية، والتي تعمل على تطوير الرياضة المصرية في كل محافظات الجمهورية وفي كافة القطاعات الرياضية.

الجدير بالذكر أن إسلام شكري قد مثل أندية المقاولون العرب و الإسماعيلي وليرس البلجيكي و منتخب مصر كلاعب ، بجانب عمله الحالي في المجال الإعلامي .