البورصة تربح 6.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 6.8 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.978 تريليون جنيه

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 27,665.75 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.09%، ليغلق عند مستوى 6,822.93 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.1%، ليغلق عند مستوى 9,581.76 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 11,777.69 نقطة صعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.99%، ليغلق عند مستوى 5,542.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.25% ليغلق عند 33,901.03 نقطة،

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 183.5 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 255.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من خلال 175.6 ألف صفقة منفذة.