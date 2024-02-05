ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس أشمون يستقبل مساعد وزير الإتصالات بقرية شما

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

إستقبل اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، الدكتورة هبه صالح مساعد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق لها وذلك لتفقد عدد من الورش الخاصة بالصناعات الحرفية بقري مركز أشمون ، بحضور الدكتورة علا الغتمي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، والدكتور إسلام صالح مدير إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، ومحمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما ، ووليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس ، وعمار صالح رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، ومني صقر مدير إدارة التنمية بمجلس مدينة أشمون ، وعدد من طلبة معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات.

وخلال الجولة تم تفقد كافة الورش والمعروضات للصناعات الحرفية واليدوية والتي تشتهر بها قري مركز أشمون كصناعة الصدف بساقية المنقدي ، والسيرما بشما ، والسجاد اليدوي بساقية أبو شعرة ، والفخار بجريس ،وأبدي الحضور إعجابهم بكافة المنتجات المعروضة ، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بهذه الصناعات الحرفية وتعمل جاهدة علي عودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية ، وأعرب أصحاب الصناعات عن سعادتهم البالغة بإهتمام الدولة والقيادة السياسية بهم وبصناعتهم وإتاحة الفرصة لهم لعمل المعارض التي تتيح لهم عرض منتجاتهم وصناعتهم المختلفة .

FB_IMG_1707135694592
FB_IMG_1707135694592
FB_IMG_1707135689737
FB_IMG_1707135689737
FB_IMG_1707135686975
FB_IMG_1707135686975
FB_IMG_1707135681890
FB_IMG_1707135681890
FB_IMG_1707135678552
FB_IMG_1707135678552
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحرف اليدوية الصناعات الحرفية تكنولوجيا المعلومات ساقية ابو شعرة