رئيس أشمون يستقبل مساعد وزير الإتصالات بقرية شما

إستقبل اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، الدكتورة هبه صالح مساعد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق لها وذلك لتفقد عدد من الورش الخاصة بالصناعات الحرفية بقري مركز أشمون ، بحضور الدكتورة علا الغتمي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، والدكتور إسلام صالح مدير إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، ومحمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما ، ووليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس ، وعمار صالح رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، ومني صقر مدير إدارة التنمية بمجلس مدينة أشمون ، وعدد من طلبة معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات.

وخلال الجولة تم تفقد كافة الورش والمعروضات للصناعات الحرفية واليدوية والتي تشتهر بها قري مركز أشمون كصناعة الصدف بساقية المنقدي ، والسيرما بشما ، والسجاد اليدوي بساقية أبو شعرة ، والفخار بجريس ،وأبدي الحضور إعجابهم بكافة المنتجات المعروضة ، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بهذه الصناعات الحرفية وتعمل جاهدة علي عودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية ، وأعرب أصحاب الصناعات عن سعادتهم البالغة بإهتمام الدولة والقيادة السياسية بهم وبصناعتهم وإتاحة الفرصة لهم لعمل المعارض التي تتيح لهم عرض منتجاتهم وصناعتهم المختلفة .

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