محافظ القليوبية يضع حجر أساس إنشاء مجمع خدمي بميت نما بمدينة شبرا الخيمة

وضع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، حجر أساس إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه جرى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما على مساحة 1652م2 بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

ويتكون المبنى من ثلاث طوابق، وجرى مراعاة وجود مساحات خضراء ومن الجدير بالذكر أنه قد وافق المجلس التنفيذى في جلسته الأخيرة على إنشاء هذا المجمع المتكامل بناء على تبرع النائب مجاهد نصار لإنشاء مجمع خدمي يقدم خدمات السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى نقطة شرطة وإسعاف وحماية مدنية.

وجرى اختيار هذا الموقع الهام ليكون بديلاً لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض ويكون بديلاً لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكه الحديد وهى مناطق ( ميت نما - منطى - حوض العمدة - بيجام - مدينة السعادة - مدينة التعاون).

بالنسبة للطابق الأرضي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من نقطة شرطة على مساحة 240م2 لتقديم كافة الخدمات وبالنسبة للحماية المدنية على مساحة إجمالية 259م2 وبالنسبة لنقطة الإسعاف فإنها ستقام على مساحة 218م2.

بالنسبة للطابق الأول علوي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من مكتب تموين بمساحة إجمالية 196م2 يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزدوة بنظام ذكي لتقديم الخدمات التموينية، وأيضا مكتب للتضامن الاجتماعي على مساحة 162م2 يحتوي على صالة انتظار المواطنين ومزود بنظام ذكي لتقديم كافة الخدمات وكذلك مكتب شئون الطب البيطري بمساحة إجمالية 153م2 لتقديم كافة الخدمات البيطرية.