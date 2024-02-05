وكيل وزارة الشباب الرياضة بسيناء يعيد هيكلة إدراة العريش

عقدُ إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة اجتماعًا ، اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 مع حسين العايق مدير ادارة العريش ، وبمشاركة بعض العاملين بالادارة ، والموارد البشرية بالمديرية لمناقشة وتغير الهيكلة بالادارة لما يتناسب للصالح العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة ، ومن أهمها إعادة هيكلة ، وتحديد اختصاصات وأهداف ومهام كل لجنة، وذلك لتتماشى مع الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع وضع الصيغة النهائية لخطة العمل المستقبلية والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل المشترك في المجال الشبابي، وإيجاد أفضل الممارسات والنتائج لخدمة الشباب السيناوي ..

وترتكز فلسلفة الهيكل الجديد لادراة العريش على تحقيق رؤية لضمان التوسع في تنفيذ الأنشطة والمشروعات والبرامج والمبادرات الشبابية والرياضية مع ضمان دمج العديد القطاعات المتشابهة سواء في مجالات الأنشطة أو المشروعات وبرامج التنمية الشبايية والرياضية.