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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد

لبيب
لبيب
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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في إنهاء إجراءات التعاقد مع ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق لمجلس حسين لبيب التعاقد مع عشر صفقات ابرزهم عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر.

كما حسم مجلس إدارة الزمالك، التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق القيد الشتوي .

وجاء حسم الصفقة مقابل 3 ملايين جنية، مع وجود بند بأحقية الزمالك في شراء اللاعب نهائيا .

 

وتعرض محمود الونش مدافع الزمالك لإصابة في مران الفريق خلال الساعات القليلة، على أن يعلن طبيب الفريق التشخيص النهائي ومدة الغياب بعد ساعات قليلة .

وواصل فريق الزمالك اليوم تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزية جوميز، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري .

حسين لبيب ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين جوزيه جوميز وواصل فريق الزمالك اليوم تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزية جوميز وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري