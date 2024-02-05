محافظ بورسعيد يصطحب المتسابقين بمسابقة حفظ القرآن الكريم في جولة بالمنطقة الصناعية

اصطحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عدد من المتسابقين ولجان التحكيم المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي انطلقت فعالياتها يوم الجمعة الماضية، لزيارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه سير وانتظام العمل داخل عدد من المصانع منها مصنع لإنتاج إطارات السيارات، ومصنع إنتاج الدهانات.

ومن جانبهم، أعرب المتسابقون عن فخرهم بالتنمية الصناعية التي لمسوها عند زيارتهم للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدين أن هذا التطور أصبح نمط سائد في مختلف القطاعات بمحافظة بورسعيد.