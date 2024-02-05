دياب يبدأ تصوير مسلسل "مليحة" للحاق بالسباق الرمضاني 2024

بدأ الفنان دياب تصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل "مليحة" الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تعيش في السلوم وتواجه العديد من الأزمات.

روج عدد من صناع العمل عن العمل حيث كشف المنتج بلال الطراوي عن الصور الأولى من تصوير مسلسل "مليحة"، ويشارك في بطولته: ميرفت أمين، محمد دياب، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، أشرف زكي، ومن إخراج عمرو عرفة.

وقدم الفنان دياب رمضان الماضي مسلسل "تحت الوصاية" مع الفنانة منى زكى وحقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، حيث جسد شخصية "صالح" الذي وصفه بالشخصية الرمادية، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وعدد من نجوم الفن أبرزهم نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم.