وزير خارجية لبنان: نزوح نحو 100 ألف من الجنوب بسبب هجمات إسرائيل

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن هناك حوالي 100 ألف نازح جنوب لبنان نتيجة للهجمات القوات الإسرائيلية.

و صرح بوحبيب بعد لقائه برئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، بأن النازحين من الجنوب في حاجة ماسة إلى الاهتمام والمساعدة، معبرًا عن ترحيبه بأي مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي.

تشهد الحدود بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله والمقاومة الفلسطينية في لبنان من الجهة الأخرى، تصاعدًا في التوتر مع حدوث قصف متبادل تقريباً يوميًا. يأتي هذا في سياق بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.