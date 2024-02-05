سؤال برلماني لوزير الزراعة حول التوسع فى استصلاح أراضي الوادى الجديد

قال النائب أحمد فوزى ،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لايليق بدولة بحجم مصر أن تنخفض الصادرات الزراعية ، بهذا المستوى المعروض من قبل وزير الزراعة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس الأحد.

وأضاف فى كلمته أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية أن هناك عدد من المشاكل التى تواجه المزارعين على رأسها مشكلة تقنين الاراضى الزراعية لواضعي اليد .

وأضاف "فوزى" يواجه المستثمر المحلى قبل الاجنبى صعوبات فى الحصول على اراضى صناعية زراعية ،ورخص للتصنيع الزراعى.

وطالب "فوزى "الحكومة بالتوسع فى استصلاح الاراضى الزراعية فمحافظة الوادى الجديد تمتلك ٤٤%من مساحة مصر من الاراضي الصالحه للزراعه ماهى الخطوات للاستفادة بتلك الاراضى .

وتسائل "نائب التنسيقية " كانت مصر رائدة فى إنتاج القطن طويل التيله ماذا فعلت وزارة الزراعة فى هذا الملف وماذا حققت الوزارة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح مؤكدا احتكار مافيا التصدير للحاصلات الزراعية ،ماجعل المزارع البسيط يعتمد على التسويق المحلى ويبتعد عن التصدير، مشيرا أين دور مركز البحوث الزراعية والعلماء العاملون فى المركز من تطبيق التكنولوجيا الزراعية واستخدام وسائل الزراعة الحديثة وتعميمها فى كل بقاع مصر.

