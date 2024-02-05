التنسيقية تعقد ندوتين حول الأوضاع في فلسطين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، ندوتين حول الأوضاع في فلسطين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتحمل الندوة الأولى عنوان "اليوم التالي.. مصر والوضع الفلسطيني الراهن وكيفية الخروج منه".

ومن المقرر أن تناقش الندوة الحلول المقترحة لليوم التالي في غزة، والدور الذي تلعبه مصر، لحماية القضية الفلسطينية ودعمها.

يدير الندوة محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلًا من الدكتور رياض الخضري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس أمناء جامعة غزة، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية..

وعقب نهاية الندوة، تقييم التنسيقية حفلة توقيع جماعي لمبدعيها الذين لم يتوقفوا عن إثراء معرض الكتاب على مدار الأعوام الماضية، حيث شارك أعضاء التنسيقية بـ11 إصدارًا جديدًا بالدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنوعت الإصدارات بين الدراسات البحثية والسياسية، والإصدارات التاريخية والأدبية، والروايات والمجموعات القصصية، وكتب تنمية المهارات الشخصية، والكتب القانونية، والمترجمات وغيرها من الموضوعات التي تعكس تنوع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. كذلك ستهدي التنسيقية، آية سعد الدين مدير عام دار زين للنشر والتوزيع، درعها تكريمًا لدورها في الحوار الوطني.

كما تعقد التنسيقية ، ندوة أخري بعنوان"القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري.. من وعد بلفور حتى طوفان الأقصى"، وتناقش التاريخ الطويل لمراحل القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته مصر حربًا وسلامًا لأجل القضية، ودفاعًا عن شعب فلسطين والأمن القومي المصري.

يدير الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و

الدكتور أحمد فؤاد أنور استاذ العلوم العبرية بجامعة الإسكندرية.

