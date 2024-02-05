الأرشيف والمكتبة الوطنية يستهل موسمه الثقافي لعام 2024 بندوة عن "الرحلة البرية الأخيرة"

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في مستهل موسمه الثقافي للعام الجاري 2024، وضمن سلسلة برنامج "مساحة معرفة" - وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب- ندوة بعنوان: "الرحلة البرية الأخيرة" ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، وتأتي أهمية هذه الندوة من كونها تستعرض تجربة ثقافية جديدة تستهدف الاستكشاف الذي يتجلى في المفارقات والمتغيرات التي يشهدها المكان مع مرور الزمن.

واستعرض المخرج الوثائقي والكاتب آليكس بيسكوبي في الندوة شرحاً مفصلاً عن رحلته الملحمية بين لندن وسنغافورة، التي تكررت مرتين بينهما حوالي ستة عقود ونصف، شارحاً الفرق بين الرحلتين، والتحديات التي واجهته.

وعن هذه الندوة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته التي ألقتها بالإنابة عنه الدكتورة حسنية العلي مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية: "إن هذه الندوة بموضوعها الحيوي والشائق تزيد "مساحة معرفة" ثراء وتنوعاً ثقافياً، وهي تعدّ إضافة حقيقية لما قدمته هذه السلسلة من المعارف والعلوم، وبذلك تؤكد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية وإسهاماته المتوالية في مجتمع المعرفة، وتفتح أفقاً واسعاً على أدب الرحلات وما تحتويه من قصص مثيرة وملهمة".

وأضاف: "لقد حرصنا في الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب أن نجعل كل ندوة من سلسلة "مساحة معرفة" فيها ما يميزها، وقد انتقلنا بملتقى هذه الندوة من مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي إلى دبي لنستقطب جمهوراً جديداً ومميزاً، جمهور مهرجان طيران الإمارات للآداب، فنقدم لهم بأسلوب جديد ومبتكر رحلة استكشافية تؤكد رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية التي يتطلع من خلالها إلى إثراء مجتمعات المعرفة، ولكي يضيء لهم اهتمامه بحفظ ذاكرة الوطن، وتطلعاته لحفظ الرصيد الوثائقي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وبدورها فقد رحبت الدكتور حسنية العلي بالحضور، وشكرت منظمي هذه الندوة، ودعت الجمهور إلى المشاركة الدائمة في حلقات سلسلة "مساحة معرفة" وفي غيرها من أنشطة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفعالياته الثقافية والمتخصصة، وأشارت إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد شارك برعاية مهرجان طيران الإمارات للآداب من خلال استضافة هذا الحدث الثقافي.

هذا وقد استطاع الرحالة آليكس بيسكوبي المبدع أن يجذب اهتمام الجمهور، بوصفه للأماكن والأزمنة، وما شهدته من تغيرات أضحت واضحة في مختلف مجالات الحياة، وبقدرته على التوثيق الدقيق بالكلمة والصورة؛ ما جعل هذه الندوة من سلسلة مساحة معرفة تدخل في نطاق أدب الرحلات الذي يقدم قصصاً مثيرة وملهمة، ويحظى باهتمام كبير من الباحثين والمؤرخين ورواد المتعة والمغامرة.

وعلى هامش الندوة قام الرحالة آليكس بيسكوبي بتوقيع كتاب "الرحلة البرية الأخيرة" الذي يوثق بالكلمة المكتوبة تفاصيل الرحلة، ويأتي توقيع الكتاب تشجيعاً للقراءة ودعماً للثقافة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "مساحة معرفة" يضم مجموعة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب ويقدمها للجمهور مجاناً، وقد بدأت هذه الفعاليات الشهرية منذ سبتمبر الفائت، وستستمر على امتداد العام 2024، ويحفل هذا البرنامج بالفعاليات الثقافية الهامة والجذابة.

الجدير بالذكر أن برنامج "مساحة معرفة" يمثل فرصة للعامة لزيارة مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية وغيرها من المراكز الثقافية في الدولة، مما يتيح لهم التعرف على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها وحاضرها ومستقبلها.

الدكتورة حسنية العلي تفتتح الملتقى بالإنابة عن سعادة المدير العام

آليكس بيسكوبي يقدم شرحاً مفصلاً عن رحلته بين لندن وسنغافورا

ما تضمنته الرحلة من تحديات وإثارة جذب الجمهور إلى تفاصيله



