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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

إحباط محاولة غسيل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال نصب على مواطنين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية).

 وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (10) مليون جنيه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد 
 

القانونية الأموال