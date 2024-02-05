رئيس مجلس الشيوخ: ثمن الجرار الزراعى وصل مليون و600 ألف جنيه ونحتاج إلى ميكنة الزراعة

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة اهتمام الحكومة بإدخال التكنولوجيا في المجال الزراعي.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن أولي خطوات التقدم الزراعي هى استبدال الآلات الزراعية العادية التى يستخدمها الفلاح بالميكنة الزراعية الحديثة.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ قائلا:حسب معلوماتى ثمن الجرار الزراعي وصل لمليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلي مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة .

جاء ذلك خلال عرض طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبه وأكثر من 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.

وأكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أهمية إتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، وذلك في مواجهة العديد من التحديات من بينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتي باتت تهدد الاستدامة الزراعية في بلد مثل مصر يعاني من زيادة سكانية كبيرة.

وقالت النائبة فيبى فوزي :هنا لابد من الإشادة بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة في توفير الغذاء.

وأشارت إلى أن الزراعة الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا بل والأساليب الرقمية في زراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة في استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفات.

وقالت: وزارة الزراعة ربما قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات وتعاونيات تقوم على تطبيق هذا النوع من الزراعة، كذلك إقرار أنظمة تمويل ودعم للمزارعين لتشجيعهم على إتباع هذا النموذج، لافتة إلي أن المجلس مستعد لبحث مثل هذه التشريعات والعمل على إعدادها لتكون بمثابة الحافز على إنطلاقة واسعة في هذا المجال.