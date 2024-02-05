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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ: انطلاق ندوات وقوافل إرشادية للوقاية من الأمراض بكفر الشيخ

للنهوض بأنتاجية المحاصيل

ندوات إرشادية للمزارعين
ندوات إرشادية للمزارعين بكفرالشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأثنين، نشاط مديرية الزراعة بالإشتراك مع مركز البحوث الزراعية، فى تنفيذ قوافل وندوات عن العمليات الزراعية للمحاصيل الشتوية والأمراض التى تصيبها، للتأكيد على أهم التوصيات الإرشادية الفنية، التى تتم خلال هذه الفترة من عمر النبات للنهوض بإنتاجية المحاصيل، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالإستمرار فى تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعى مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التى تواجه الإنتاج الزراعى، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وسبل مكافحة الآفات وأمراض النبات، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

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محافظ كفرالشيخ مركز البحوث الزراعية كفرالشيخ ندوات إرشادية بزراعة كفر الشيخ مديرية الزراعة بكفر الشيخ