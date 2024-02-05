الأهلي يقرر إطلاق اسم العامري فاروق على أحد منشآت النادي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد اليوم الأثنين سيتم خلاله قرارا بإطلاق إسم العامري فاروق نائب رئيس النادي الراحل علي أحد منشآت النادي.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي أول اجتماع بعد وافة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي رحل عن عالمنا يوم 26 يناير الجاري بعد صراع مع المرض.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الاجتماع الأول للمجلس سيبدأ بدقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح العامري فاروق.

وشدد المصدر على أنه تقرر إطلاق اسم العامري فاروق على أحد منشآت النادي تقديراً لرحلة العطاء الطويلة في القلعة الحمراء والخدمات التي قدمها للمادي على مدار سنوات تواجده في جميع المناصب التي شغلها داخل النادي.