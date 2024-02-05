رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بذكرى الإسراء والمعراج.

وقال “عبدالرازق” خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “نحتفل هذا الشهر بذكرى مباركة عطرة، وهى ذكرى الإسراء والمعراج، ليلة أن أسرى رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارك حوله، ومنه عرج إلى سدرة المنتهى في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعا بفيوضات رحمته وعظيم مغفرته، ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة نستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة".

وأضاف: “بهذه المناسبة، أتقدم باسمي وباسمكم بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصرى وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم الله علينا باستعادة أقصانا المحتل، فنعم المولى ونعم النصير”.