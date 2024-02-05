معرض الكتاب.. "البخلاء" يحقق مبيعات ألف نسخة في 4 أيام

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الاثنين، أن جناحها بمعرض الكتاب شهد إقبالا على سلسلة الذخائر التي تصدر عنها خاصة "كتاب البخلاء" للجاحظ تحقيق وتعليق طه الحاجري، حيث حقق الكتاب في أربعة أيام فقط منذ طرحه بجناح الهيئة مبيعات وصلت إلى ألف نسخة .

ويعد كتاب "البخلاء" من الكتب النفيسة وأحد أشهر كتب الأدب الساخر، وصف خلاله "الجاحظ" الحياة الاجتماعية في صدر الدولة العباسية أبرع وصف.

ويدور الكتاب حول قصص وأحاديث البخلاء الذين قابلهم ضمن ظروف بيئته الخاصة، فقام بتصويرهم بأسلوبه الفني الأدبي الفكاهي، دون أن يترك في نفوس القراء آثارا سيئة حولهم.

وللكتاب أهمية كبيرة في كشف نفوس البشر وطبائعهم وسلوكهم ويعد موسوعة علمية شاملة، كما يمد القارئ بالكثير من المعلومات عن أسماء المشاهير، وأسماء البلاد وميزاتها وطباع سكانها وسلوكهم، ويروي مؤلفه القصص كنوادر تصور مواقف هزلية بطريقة تدفع إلى التربية ونقد الواقع الاجتماعي.