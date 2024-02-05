رئيس المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يتعمد استهداف عدد كبير من الصحفيين

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن أكثر من 70% من ضحايا العـدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطفال ونساء.

وأشار في تصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن مئات الشهداء والمصابين ما زالوا تحت أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة.

وأكد أن هناك دمار شامل لحق بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، موضحا أننا وثقنا قتل جيش الاحـتلال كثيرا من المعتقلين.

وأضاف أن آلاف العائلات الفلسطينية قلقة على مصير أبنائها، مؤكداً أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي ووثقنا حالات وفاة جراء العطش والجفاف.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف عدد كبير من الصحفيين لمنع نقل حقيقة ارتكابه الجرائم في قطاع غزة.