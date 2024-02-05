ضبط 100 طن ذرة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن:

بمركز وادى النطرون تم ضبط ٥ طن محسن زراعى مجهول المصدر و١٥٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و ٢٥٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتاجر تموينى لحيازته ٢١ بطاقة تموينية بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، ٣٠٢ كيس سكر تموينى، ٣٣٩ زجاجة زيت طعام مدعم ، ٧٨٤ كيس مكرونة مدعمه تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما تم تحرير محضر لبدال تموينى لغلقه المحل أثناء فترات العمل الرسمية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وبمركز حوش عيس تم ضبط ١٩ بدال تموينى لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية ولعدم إعلانهم عن مواعيد العمل وأسعار صرف السلع وكمية كبيرة من الأسماك والكبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة تم ضبط ١٠٠طن ذره صفراء وبيضاء تم تجميعهم بغرض الإحتكار لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

