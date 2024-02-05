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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير بنسبة نجاح 88.73 %

محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد نتيجه الاعداديه
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اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بنسبة نجاح    88,73  %  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين   80 ألف و 971   طالب .
كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73,81 %  وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين   42  طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح   80,07 %  وتقدم للامتحان  3853  طالب وحضر    3563  طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024  بنسبة نجاح  72,73 %   حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان   11  طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96,8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب .
وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .
من جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و 477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى  أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .

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IMG-20240205-WA0007
IMG-20240205-WA0005
IMG-20240205-WA0005
IMG-20240205-WA0006
IMG-20240205-WA0006
التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المدارس الرسمية