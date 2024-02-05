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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"سرايا القدس" تعلن تدمير عدد من دبابات الميركافا في غزة

سرايا القدس
سرايا القدس
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أعلنت كتائب "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، ضرب دبابات الميركافا في قطاع غزة وتدمير عددًا من دبابات الاحتلال، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وقالت “سرايا القدس”،:"قذائف الياسين تضرب مجددا ودبابات الميركافا تحترق في غزة، كتائب المقاومة تدمر عددا من دبابات الاحتلال".

وكانت كتائب سرايا القدس، أعلنت استهداف جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل المقذوفة المضادة للأفراد في محاور التقدم بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وقالت إنها قصف أيضًا تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال في المنطقة بقذائف هاون.

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