الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه بداية من اليوم الاثنين يحدث ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2- 4 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه تشير صور الاقمار الصناعية إلي أنه يسود اليوم الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد .

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

FB_IMG_1707122440974