بالفيديو.. امتلاء شوارع ريو دي جانيرو قبل أيام من الاحتفال بالكرنفال الأكبر في العالم

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لشوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي اكتظت بالفرق الموسيقية والمحتفلين، الذين تزينوا بأبهى الألوان استعدادًا للكرنفال، الذي سيقام في شوارع العاصمة البرازيلية بعد 5 أيام.

وسيواصل المحتفلين الرقص حتى يوم الجمعة، لحظة تسليم عمدة الريو مفتاح المدينة لملك الكرنفال مومو معلناً بذلك بداية الاحتفال بالكرنفال والذي يقام كل عام قبل الصوم الكبير، ويعتبر أكبر كرنفال في العالم.

ويعتبر كرنفال في ريو دي جانيرو، هو أحد المهرجانات والذي يقام كل عام قبل الصوم الكبير؛ حيث يعتبر أكبر كرنفال في العالم، حيث يتواجد مليوني شخص يوميًا في الشوارع. حدث أول مهرجان كرنفال في ريو عام 1723.

ويمتلئ موكب كرنفال ريو النموذجي، بالمحتفلين والعوامات والزينة من العديد من مدارس السامبا التي تقع في ريو.