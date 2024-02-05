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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تصدير 52 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى سنغافورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1153 شاحنة و 45  سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 579 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65000  طن بضائع، 574  شاحنة و 15 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة DORIC VICTORY وعلي متنها 52000 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة  والسفينتين دليلة  والحرية  بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  الحرية1، امل  ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي  بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 وامل.

كما تم تداول 1875 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور ، ايلة ، كوين نفرتيتي و بريدج . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا