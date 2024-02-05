تصدير 52 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى سنغافورة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1153 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 579 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65000 طن بضائع، 574 شاحنة و 15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة DORIC VICTORY وعلي متنها 52000 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة والسفينتين دليلة والحرية بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية1، امل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 وامل.

كما تم تداول 1875 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور ، ايلة ، كوين نفرتيتي و بريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها.

