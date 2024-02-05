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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تايلور سويفت تتوج بجائزة ألبوم العام بحفل "جرامي"

تايلور سويفت
تايلور سويفت
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توجت النجمة تايلور سويفت، بجائزة الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم “جرامي”، عن ألبومها الغنائي "Midnights"، وذلك خلال الحفل السنوي الـ66 والذي أقيم فجر اليوم بلوس أنجلوس.

ونافست تايلور سويفت، مع سزا، التي هيمنت على ترشيحات “جرامي” بإجمالي 9 ترشيحات، بفضل ألبومها “SOS”، وأغنيتها الشهيرة “Kill Bill”، وكذلك أوليفيا رودريجو التي تحظى أعمالها الموسيقية من نوع الروك باستحسان النقاد، في آن واحد على جائزتي أفضل ألبوم، وأفضل تسجيل لهذا العام.

وشاركت في المنافسة أيضاً جانيل موناي، وبيلي إيليش والنجمة الصاعدة فيكتوريا مونيه في الفئات السابق ذكرها. أما الرجل الوحيد الذي نجح في حجز مقعد له في هذه المنافسة فهو عازف الجاز جون باتيست، الفائز الكبير في حفلة "جرامي" قبل عامين.

تايلور سويفت Midnights جرامي