بالفيديو.. "صباح الخير يا مصر" يحيي ذكرى وفاة عزت العلايلي

أحيا برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" ذكرى وفاة الفنان الراحل عزت العلايلي، واستعرض البرنامج تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "في ذكرى وفاته.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل عزت العلايلي".

يذكر أن الفنان عزت العلايلي ولد في 15 سبتمبر عام 1937 وعمل كمعد لبرامج تلفزيونية لفترة قبل دخول مجال التمثيل، وبدأ أولى خطوات مسيرته الفنية عقب حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وكانت انطلاقته بفيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962.

وقدم عزت العلايلي العديد من الأعمال السينمائية، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون منها رأس القطة، بوابة الحلواني، وقيد عائلي، كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الطريق إلى إيلات، وحصل أيضا على تكريم وهران للفيلم العربي عام 2007.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عزت العلايلي الذي توفي يوم الجمعة الخامس من فبراير عام 2021 عن عمر ناهز 86 عاما قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون لتصل إلى نحو 200 عمل فني.