بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في درجات الحرارة نهارا واستمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تتأثر بارتفاعات في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وهذه الارتفاعات معدلها من 2 إلى 4 درجات نظرًا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية تكون مرتفعة في درجة حرارتها في النهار، ويكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس في المحافظات الداخلية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية نهارا، بشكل أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجة إلى درجتين، موضحة أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ودافئة بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار.

وتابعت، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترة الليل اليوم سيحدث انخفاض كبير في قيم الحرارة، لأن الكتل الهوائية صحراوية تكون منخفضة في نسب رطوبتها، وهو ما يجعلنا نشعر بالبرودة، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى تكون حوالي 10 درجات على بعض مناطق بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة تسجل من 7 إلى 8 درجات، ولذلك فإن الأجواء خلال فترة الليل تكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استمرار فرص الأمطار المتوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة من اليوم، ولكن بكميات أقل من الأسبوع الماضي.

وأوضحت "منار" أن قيم الحرارة تنخفض في فترة الليل بشكل كبير مع الكتل الصحراوية، وبخاصة فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، مؤكدة أن الصقيع مازال يتكون على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض المناطق من شمال الصعيد نتيجة انخفاض قيم الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات في بعض الأماكن.