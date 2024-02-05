تراجع أسعار الذهب عالميا والأونصة تسجل 2029.03 دولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2029.03 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4%إلى 2045.50 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5%إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8%إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5%إلى 894.99 دولار.

