رئيس لجنة بالجامعة العربيةيشدد على أهمية ملف السياحة الصحية في الوقت الراهن

قال المهندس وجدي سعد، رئيس لجنة السياحة البيئية بجامعة الدول العربية، نظرًا لاحتياج الدولة خلال تلك الفترة لتعظيم الدخل القومي من العملة الصعبة لتغطية الالتزامات المالية من الدولار، والتي تعد السياحة من أهم المصادر في هذا الشأن، أصبح العمل والتركيز على ملف السياحة الصحية أمرًا مهمًا في الوقت الراهن خاصة أن مصر تمتلك ثروة طبيعية من عيون الاستشفاء وجبال الملح وعيون موسى وثروات راس سدر ووادى النطرون وغيرها.

وأكد سعد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تشجيع ودعم السياحة الصحية أمر مهم وضروري، باعتبارها أحد أنواع السياحة التي سيكون لها دور مهم في النهوض بمنظومة السياحة عامة في مصر، مما يستوجب تسليط الضوء عليها وتجهيزها لتكون بالمستوى اللائق لاستقبال هذا النوع من السائحين وتسويقها من خلال برامج سياحية منظمة وبأسعار تتفق مع قيمة وفائدة تلك الثروات.

جاء ذلك في إطار مشاركة المهندس وجدي سعد، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء مؤخرًا؛ للإعلان عن إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "تطبيقات السياحة الصحية المصرية'' والمقرر انعقاده في الفترة من ٢-٣ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور موسع لوفود عربية وأجنبية، لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية والاستفادة منها لتصبح مصر قبلة السياحة الصحية عالميا.

شارك بالحضور، السفيرة سها ناشد، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورحسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب لفيف من المتخصصين والخبراء في مجالي الصحة والسياحة.