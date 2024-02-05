مصر وإثيوبيا وألمانيا.. نائب الوكالة الأمريكية للتنمية تبدأ جولة خارجية

تعتزم نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالوما أدامز-آلن "USAID"" اليوم الاثنين البدء في جولة تشمل ثلاثة دول بينهم مصر، بالإضافة إلى ألمانيا وإثيوبيا.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان لها عبر موقعها الإليكتروني، أنه في الفترة من 5 إلى 9 فبراير، ستسافر نائبة مدير الوكالة بالوما آدامز ألين إلى إثيوبيا ومصر وألمانيا للقاء شركاء التنمية والإنسانية بالإضافة إلى إشراك موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في قضايا القوى العاملة والقضايا التشغيلية الحاسمة.

وأضاف البيان أن رحلة آدامز ستركز على دعم الموظفين ومبادرات الوكالة والبرامج الجارية في جميع أنحاء شرق أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن زيارتها إلى إثيوبيا، تهدف إلى إشراك رائدات الأعمال والمبتكرين الشباب الذين يقودون الحلول الرقمية والأسر المشاركة في برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وستعمل أيضًا على إشراك الشركاء العاملين في الاستجابة الإنسانية في البلاد.

ونوه البيان إلى أنه خلال زيارة المسئولة الأمريكية إلى مصر، ستنضم نائب المدير إلى الموظفين المحليين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا في اجتماع يركز على مشاركة الموظفين، والتقدم الوظيفي، وحشد الخبرات المحلية لدفع التقدم خارج نطاق البرامج، وستلتقي خلال وجودها بالقاهرة أيضًا بموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية النازحين من السودان.

ولفت البيان إلى أن زيارة إلى مركز دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فرانكفورت، والذي يتضمن المنصة الإقليمية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط، سيقود نائب المدير الاجتماعات التي تركز على أنشطة الوكالة في الشرق الأوسط، وجهود الاستجابة للأزمات، وتعزيز أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التوطين وتمكين الموظفين المحليين.