إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي على حدود غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 بأن صفارات الإنذار تدوي بالقرب من حدود قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أنه سمعت صفارات الإنذار في مستوطنة ياد مردخاي شمال قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، جراء العداون المتواصل جويا وبريا وبحريا.

وتسبب العدوان في أزمة إنسانية مروعة جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية لكل المرافق في غزة، واستهداف المستشفيات بزعم وجود أنفاق للمقاومة الفلسطينية أسفلها.