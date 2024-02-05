طقس مائل للدفء على جنوب سيناء.. والعظمى تسجل 21 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 21 درجة والصغرى 13 درجة، ورياح نشطة 34 كيلو مترًا / الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 13 درجات، والصغرى درجة تحت الصفر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 8 والعظمى 19.

طابا الصغرى 9 والعظمى 18.

كاترين الصغرى سالب واحد والعظمى 13.

طور سيناء الصغرى 10 والعظمى 20.

شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لاسيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه بداية الإثنين ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجة مئوية، ليسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية . شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد .

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كانت مدينة سانت كاترين، قد اكتست بحلة بيضاء بعد هطول أمطار ثلجية غطت أجزاء متفرقة من الجبال التي بدأت تتساقط مساء الأربعاء الماضي، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهي فترة ترويج سياحي للمدينة لمحبي وعشاق مشاهدة سقوط الثلج، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

من جانبها رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سانت كاترين درجة الاستعدادات القصوى؛ لمواجهة موجة الصقيع التي تشهدها المدينة حاليًا.