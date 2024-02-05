رئيس البرلمان العربي يشيد بمواقف الجزائر تجاه قضايا المنطقة العربية

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالدور الريادي لدولة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى دبلوماسيتها الرصينة في التفاعل مع القضايا العربية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير عبدالعزيز بن علي الشريف، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر، لرئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.



وأشاد العسومي بالمواقف المشرفة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تجاه قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للعرب، وكذلك بالمنجزات التي حققتها في كافة المجالات بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب الجزائري.



من جانبه ثمن سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى القاهرة، الحراك النشط للبرلمان العربي بقيادة العسومي ودوره الفاعل والبناء في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول العربية والتي هي محل تقدير واهتمام عربي ودولي.

ولفت السفير الجزائري إلى تفاعل البرلمان العربي مع قضايا المنطقة العربية بما يعزز أواصر العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية وصون مقدراتها ومصالح الشعب العربي الكبير في ظل التحديات الراهنة.